Россиян предупредили о росте смертности из-за лесных пожаров

Из-за смога от лесных пожаров в 2022 году повышается риск избыточной смертности. Об «
Он сравнил нынешнюю ситуацию со смогом 2010 года. По его словам, тогда наблюдалась высокая избыточная смертность и рост госпитализаций.
Специалист заявил, что состояние почвы показывает, что ситуация лучше, чем в 2010, но отметил, что «мы близки к экстремальному состоянию».
«Поэтому сейчас все будет зависеть от того, как мы справимся с пожарами, чтобы не было такого сильного задымления», — сказал он.
Куксин объяснил, что задымления опасны для здоровья. Он посоветовал временно вывезти пожилых и больных в другие регионы, если есть возможность. Специалист пояснил, что это надо сделать, иначе заболеваемость и смертность вновь вырастут.
Отмечается, что в 2010 году смертность из-за жары и смога в Москве выросла минимум в два раза.
Напомним, в Рязанской области третий день горят леса.