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Россиян предупредили о росте смертности из-за лесных пожаров
Специалист сравнил нынешнюю ситуацию со смогом 2010 года.

Из-за смога от лесных пожаров в 2022 году повышается риск избыточной смертности. Об «Ленте.ру» сообщил руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин.

Он сравнил нынешнюю ситуацию со смогом 2010 года. По его словам, тогда наблюдалась высокая избыточная смертность и рост госпитализаций.

Специалист заявил, что состояние почвы показывает, что ситуация лучше, чем в 2010, но отметил, что «мы близки к экстремальному состоянию».

«Поэтому сейчас все будет зависеть от того, как мы справимся с пожарами, чтобы не было такого сильного задымления», — сказал он.

Куксин объяснил, что задымления опасны для здоровья. Он посоветовал временно вывезти пожилых и больных в другие регионы, если есть возможность. Специалист пояснил, что это надо сделать, иначе заболеваемость и смертность вновь вырастут.

Отмечается, что в 2010 году смертность из-за жары и смога в Москве выросла минимум в два раза.

Напомним, в Рязанской области третий день горят леса.