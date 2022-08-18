Россиян предупредили о росте смертности из-за лесных пожаров

Специалист сравнил нынешнюю ситуацию со смогом 2010 года.

Из-за смога от лесных пожаров в 2022 году повышается риск избыточной смертности. Об « Ленте.ру » сообщил руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин.

Он сравнил нынешнюю ситуацию со смогом 2010 года. По его словам, тогда наблюдалась высокая избыточная смертность и рост госпитализаций.

Специалист заявил, что состояние почвы показывает, что ситуация лучше, чем в 2010, но отметил, что «мы близки к экстремальному состоянию».

«Поэтому сейчас все будет зависеть от того, как мы справимся с пожарами, чтобы не было такого сильного задымления», — сказал он.

Куксин объяснил, что задымления опасны для здоровья. Он посоветовал временно вывезти пожилых и больных в другие регионы, если есть возможность. Специалист пояснил, что это надо сделать, иначе заболеваемость и смертность вновь вырастут.

Отмечается, что в 2010 году смертность из-за жары и смога в Москве выросла минимум в два раза.

Напомним, в Рязанской области третий день горят леса.