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Российским пенсионерам выплатят до 75 тысяч рублей за годы, прожитые в браке
Денежные выплаты начнут зачислять с 19 августа по ранее поданным заявлениям. Средства будут варьироваться от 50 до 75 тысяч лет − по тысяче за каждый прожитый год.

Российским пенсионерам выплатят до 75 тысяч рублей за годы, прожитые в браке. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил портал Primpress.

Денежные выплаты начнут зачислять с 19 августа по ранее поданным заявлениям. Средства будут варьироваться от 50 до 75 тысяч лет — по тысяче за каждый прожитый год.

По словам специалистов региональных отделений соцзащиты населения, речь идет о пособии, которое единовременно выплачивается пенсионерам, долго прожившим в браке. Их ввели на уровне многих регионов, а получить деньги пенсионеры могут тогда, когда будет отмечаться соответствующий юбилей.

Главное условие — брак должен быть зарегистрирован официально и никак не прерывался в течение всего времени. Обратиться за пособием можно в течение полугода с момента юбилея.