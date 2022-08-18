Российские магазины планируют продавать просроченные продукты. Об этом в четверг, 18 августа,
Так сеть магазинов планируют сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны. Ритейлер планирует продавать просрочку компаниям, которые производят корма и удобрения.
«Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков," — уточнили в пресс-службе торговой сети.
По мнению руководства «Магнита», таким образом торговая сеть вдвое снизит объем подобного мусора к 2025 году.
В настоящее время ритейлер находится в поиске интересантов и прорабатывает механизм работы инициативы. Если пилот будет успешен — его запустят в работу.