Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари

Это связано со смогом, который распространился в Москве и Рязанской области из-за лесных пожаров.

Россиянам посоветовали носить маски, ограничить прогулки и регулярно проводить влажную уборку в доме из-за запаха гари. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Это связано со смогом, который распространился в Москве и Рязанской области из-за лесных пожаров.

«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении.

Также жителям задымленных мест порекомендовали ограничить физические нагрузки, в том числе на свежем воздухе.

Напомним, в Рязанской области общая площадь возгорания лесных пожаров составила 181 гектар. Дым от пожаров накрыл регион и Московскую область.