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На восьми рязанских улицах в пятницу отключат холодную воду
В списке несчастливцев — ТРЦ «Виктория Плаза».

На восьми рязанских улицах в пятницу, 19 августа, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:30 до 14:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица 1-я Безбожная дома №№ 10, 12, 6, 8;
  • улица 2-я Безбожная дома №№ 1, 2, 3, 5—7, 6, 9;
  • Коммунистический переулок, дома №№ 10, 3, 6, 8, 9;
  • Комсомольский переулок, дома №№ 1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9;
  • Первомайский проспект, дома №№ 68/2 (МКЦ), 70/1, 72, 74 корпус 1, 76, 78/93, 70 корпус 1 (ТРЦ «Виктория плаза»);
  • Транспортный переулок, дома №№ 12, 4;
  • Малое шоссе, дом № 18 («РЖД-Медицина»).

Техническую воду будут подвозить к дому № 68/2 по Первомайскому проспекту с 10:30.

С 9:30 до 14:30 без водоснабжения останутся дома №№ 83—194 в поселке Божатково.

Причина отключения — работы на водопроводе.