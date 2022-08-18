На восьми рязанских улицах в пятницу отключат холодную воду
В списке несчастливцев — ТРЦ «Виктория Плаза».
На восьми рязанских улицах в пятницу, 19 августа, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте
С 9:30 до 14:00 ресурса не будет по адресам:
- улица 1-я Безбожная дома №№ 10, 12, 6, 8;
- улица 2-я Безбожная дома №№ 1, 2, 3, 5—7, 6, 9;
- Коммунистический переулок, дома №№ 10, 3, 6, 8, 9;
- Комсомольский переулок, дома №№ 1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9;
- Первомайский проспект, дома №№ 68/2 (МКЦ), 70/1, 72, 74 корпус 1, 76, 78/93, 70 корпус 1 (ТРЦ «Виктория плаза»);
- Транспортный переулок, дома №№ 12, 4;
- Малое шоссе, дом № 18 («РЖД-Медицина»).
Техническую воду будут подвозить к дому № 68/2 по Первомайскому проспекту с 10:30.
С 9:30 до 14:30 без водоснабжения останутся дома №№ 83—194 в поселке Божатково.
Причина отключения — работы на водопроводе.