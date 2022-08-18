На окраине Рязани произошел пожар
В МЧС прокомментировали информацию.
На окраине Рязани произошел пожар. Информация об этом появилась в RZN life днем в четверг, 18 августа.
«Черный дым в Рязани, такое ощущение что где-то в районе свалки на окружной», — написал автор видео.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что пожар произошел на улице Островского. Сообщение о возгорании поступило в 12:37.
На момент прибытия горел мусор. Открытое горение ликвидировали в 12:48 на площади 30 кв.м. В тушении участвовали пять человек и одна единица техники.