На ликвидации пожара в Рязанской области работают 850 человек

В Рязанской области на ликвидации пожара работают 850 человек. Об этом сообщили в Рослесхозе.

Отмечается, что в работах участвуют 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС России.

Дополнительно в регион направили самолет амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и 2 самолета Ил-76.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что глава Рязанской области находится на связи с сотрудниками, работающими на тушении.

«Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область. Любые оценочные комментарии — преждевременны», — сказал Козлов.