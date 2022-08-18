На Кубани мужчина выстрелил в бродячую собаку и забил ее до смерти молотком

В отношении злоумышленника завели уголовное дело.

На Кубани мужчина выстрелил в бродячую собаку и забил ее до смерти молотком. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска.

Инцидент случился в пригородном поселке. Там 37-летний местный житель выстрелил в бродячую собаку из пневматического оружия, а затем нанес ей несколько ударов молотком. Животное скончалось на месте

Позже правоохранители установили личность злоумышленника. В отношении него завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.