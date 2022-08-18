Минсоцзащиты: в Рязанской области не предусмотрено выплат для пенсионеров за годы, прожитые в браке
Ранее появилась информация, что с 19 августа пенсионерам будут зачислять выплаты до 75 тысяч рублей за годы, прожитые в браке.
В минсоцзащиты Рязанской области сообщили, что в Рязанской области не предусмотрено выплат для рязанских пенсионеров за годы, прожитые в браке. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.
Ранее появилась информация, что с 19 августа пенсионерам будут зачислять выплаты до 75 тысяч рублей за годы, прожитые в браке. Отмечалось, что сумма выплаченных средств может варьироваться в зависимости от срока — от 50 до 75 тысяч.