Малков назвал общую площадь возгорания лесов в Рязанской области

Врио губернатора Павел Малков сообщил, что в Рязанской области сохраняется три очага возгорания. Об этом он написал в Telegram-канале .

По словам Малкова, общая площадь возгорания на территории региона составила 181 гектар.

Врио губернатора отметил, что на тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники.

«Значительная помощь оказана со стороны Правительства Москвы. Также прибыли дополнительные силы из Московской области», — добавил врио региона.

В сообщении отмечается, что самые значительные группировки сил расположены на подступах к Деулино и Голованово.

Вечером в среду, 17 августа, в регион прибыл еще один вертолет. В тушении задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Самолет Ил-76 планирует сделать три рейса в первой половине дня. Забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево.

«В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар», — заявил Малков.

Он также отметил, что из-за отсутствия осадков сохранится достаточно серьезная ветровая нагрузка.