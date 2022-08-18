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Малков: лесные пожары в Рязанской области тушат свыше 300 человек
Врио главы региона провел заседание штаба по ликвидации возгораний.

Врио губернатора Павел Малков провел заседание штаба по тушению пожаров. Об этом сообщил сайт облправительства.

В заседании участвовали зампред правительства Дмитрий Филиппов, глава минприроды Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков, врио начальника ГБУ РО «Пожлес» Сергей Вегерчук.

Врио губернатора ознакомился с работой системы видеомониторинга природных пожаров «Лесохранитель», созданной в Рязанской области. В нее входят региональный пункт диспетчерского управления, 32 видеокамеры, 14 беспилотных самолетов и квадрокоптеров. Она позволяет дистанционно обнаруживать очаги задымления.

Глава регионального управления МЧС Алексей Журов доложил обстановку по поводу лесных пожаров. На данный момент сохраняется три очага возгорания, общая площадь — 181 гектар. Самые значительные группировки расположены у поселков Деулино и Голованово.

«Из соседних регионов продолжают прибывать дополнительные силы. Значительная помощь оказана со стороны правительства Москвы. На тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники», — уточнил Павел Малков.

Врио губернатора лично контролирует ситуацию. В тушении пожаров задействовали значительную группировку пожарной техники: среди них два вертолета Ка-32 и один Ми-26. В первой половине дня прибывающий Ил-76 выполнит три рейса. Воду будут забирать на площадке в Дягилеве.

«В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар», — отметил Малков. Он отметил, что сохраняется серьезная ветровая нагрузка, а осадков в ближайшее время не ожидается.

Министр природопользования Александр Новиков проинформировал Малкова о том, что на особом контроле уровень задымления от лесных пожаров в областном центре. Ранее стало известно, что в Рослесхозе обвинили органы лесного хозяйства Рязанской области в умалчивании реальных площадей пожаров.