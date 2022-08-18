«Коммерсантъ»: ритейлеры просят легализовать параллельный импорт алкоголя
Торговые сети обеспокоены тем, что большинство крепких напитков и шампанского перед новогодним сезоном будут в дефиците или пропадут вовсе.
Ассоциация компаний розничной торговли обратилось к правительству России с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольной продукции, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy. Об этом в четверг, 18 августа,
Как пишет издание, ритейлеры направили письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту. Торговые сети обеспокоены тем, что большинство крепких напитков и шампанского перед новогодним сезоном будут в дефиците или пропадут вовсе.
В письме указано, что большинство торговых точек работают на остатках. Их ассортимент активно сокращается, а новых поставок нет.