Генпрокуратура назначила проверку из-за лесных пожаров в Рязанской области
По поручению Генпрокуратуры проводится проверка из-за лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщил сайт надзорного органа.
Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура по поручению Генпрокуратуры принимает меры по проверке законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров.
Прокуроры оценят причину возгораний, достаточность мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, достоверность сведений об их площади, обеспеченность пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием, своевременность привлечения сил и средств тушения огня.
Исполнение законов о пожарной безопасности в лесах остается на контроле Генпрокуратуры.