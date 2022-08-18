А что в кино? «Челюсти. Столкновение», «Проклятый остров» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Кинопремьеры не заставляют долго ждать, и уже сегодня зрители смогут оценить новинки кино на любой вкус. Британский фильм «Челюсти. Столкновение» рассказывает о том, как компания молодых людей из-за собственной глупости вынуждена бороться за выживание с большой белой акулой. Фильм ужасов «Проклятый остров» рассказывает о тюрьме для опасных заключенных, в которой вышел из-под контроля медицинский эксперимент.

Российский фильм «Ночной режим» режиссера Андрей Либерсона с Андреем Мерзликиным в главной роли рассказывает о молодом фотографе Романе, который осужден на пожизненное заключение за убийство четырех человек.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».