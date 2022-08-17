Врач спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве

В Москве продолжит расти заболеваемость коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

Ранее стало известно, что во вторник, 17 августа, в Москве выявили за сутки 10 241 случай COVID-19, 21 человек скончался.

Малышев отметил, что пик заболеваемости придется на начало сентября, когда люди начнут больше контактировать после каникул и отпусков.

«Сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три», — сказал специалист.

По его словам, рост будет происходить постепенно.