Врач спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве продолжит расти заболеваемость коронавирусом. Об этом
Ранее стало известно, что во вторник, 17 августа, в Москве выявили за сутки 10 241 случай COVID-19, 21 человек скончался.
Малышев отметил, что пик заболеваемости придется на начало сентября, когда люди начнут больше контактировать после каникул и отпусков.
«Сначала будет повышение в ближайшую неделю, потом через какое-то время снижение, недели через две-три», — сказал специалист.
По его словам, рост будет происходить постепенно.