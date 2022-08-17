В Спасском районе в ДТП пострадали два человека
Авария произошла вечером во вторник, 16 августа.
В Спасском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило
Авария случилась во вторник, 16 августа, около 23:00, между селом Исады и поселком Красный Яр.
По данным ОГИБДД ОМВД по России по Спасскому району, 64-летний мужчина на Lada Kalina выехал на «встречку». Автомобиль скатился в кювет и опрокинулся.
Травмы и переломы получили водитель и 57-летний пассажир легковушки. Их госпитализировали в Шиловскую райбольницу.