В Спасском районе рассказали об эвакуации села Старый Кудом
По словам глава администрации района Игоря Тишина, жители покинули село на собственных машинах.
В Спасском районе жители села Старый Кудом покинули его из-за пожара. Об этом РЗН. инфо сообщил глава администрации Игорь Тишин.
По его словам, жители населенного пункта на собственных машинах покинули Старый Кудом во вторник, 16 августа. Всего эвакуировались шесть человек.
Сейчас на месте полиция охраняет дома и имущество, а пожарные — их окарауливание.