В Ряжском районе в ДТП с внедорожником погиб мопедист
Авария произошла во вторник, 16 августа, в 20:40 на 298 километре трассы Р-22 «Каспий».
В Ряжском районе в ДТП с внедорожником погиб мопедист. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла во вторник, 16 августа, в 20:40. На 298 километре трассы Р-22 «Каспий» неизвестный мужчина на мопеде Irbis выехал на «встречку» и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, которым управлял 41-летний житель Липецка.
От полученных травм водитель мопеда погиб. Проводится проверка.