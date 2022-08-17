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В Рязанском районе осудят мужчину, ранившего ножом женщину
Это произошло в понедельник, 15 августа. Пьяный мужчина ворвался в квартиру женщины и ударил ее ножом.

В Рязанском районе пьяный мужчина ворвался в квартиру сожительницы и ударил ее ножом. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Инцидент произошел днем в понедельник, 15 августа.

По информации следствия, 51-летний пьяный уроженец села Дубровичи ворвался в квартиру потерпевшей. Со стола спальни он схватил нож и ударил ее по животу. После этого он скрылся с преступления.

42-летней женщине оказали медицинскую помощь. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). С ним проводят следственные действия.

Расследование продолжается.