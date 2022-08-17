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В Рязанском районе локализовали лесной пожар
Об этом сообщили в райадминистрации.

Лесной пожар в Рязанском районе локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Речь идет о верховом пожаре на территории нацпарка Мещера в 20 километрах от Деулина. По информации администрации, опасности для деревни нет.

Низовой пожар локализовали. Он находится под контролем.

«На месте работает значительная группировка сил и средств лесопожарных и пожарно-спасательных подразделений», — отметили в ведомстве.

Как пишут в райадминистрации, на случай возникновения пожаров в населенных пунктах подготовлен транспорт для эвакуации людей. Также открыты пункты их временного размещения. «На территории Рязанского района введено круглосуточное дежурство сотрудников администрации района и сил МЧС, ситуация находится под контролем», — заверили чиновники.

Напомним, возгорание началось на границе Кудомского лесничества и Окского заповедника во вторник, 16 августа.