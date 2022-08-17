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В Рязанской области продолжается догазификация
Всего в Рязанской области принято более 4,4 тысячи заявок на ускоренное подключение домов к сетям газораспределения, 95% переведены в договоры. Газопроводы проложили до границ 2,4 тысячи земельных участков.

Генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков приняли участие в подключении к газовым сетям дома в селе Тюшево.

От жителей села приняли 24 заявки на догазификацию, до границ 14 домов газовые сети уже построили.

Всего в Рязанской области принято более 4,4 тысячи заявок на ускоренное подключение домов к сетям газораспределения, 95% переведены в договоры. Газопроводы проложили до границ 2,4 тысячи земельных участков.

«Догазификация — отличная возможность для тех, кто еще не провел газ в дом, сделать это быстро и с минимальными затратами. Кроме того, в Рязанской области для льготных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки. Мы работаем в тесном сотрудничестве с регионом и обеспечим жителей экологичным сетевым топливом в срок», — отметил Сергей Густов.

Справка

ООО «Газпром газификация» — дочерняя структура группы Газпром межрегионгаз. Компания является единым оператором газификации на территории 72 регионов РФ и федеральной территории «Сириус».

Единый оператор отвечает за строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей — вплоть до границ земельных участков. Это дает возможность синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.