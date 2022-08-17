В Рязани задержали угонщика автомобиля

Мужчина похитил у пенсионера Hyundai Tucson.

У рязанского пенсионера угнали автомобиль. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 62-летний рязанец. Он рассказал об угоне машины Hyundai Tucson.

Мужчина сказал, что приехал по делам в Приокский. Он припарковал автомобиль у дома на улице Новикова-Прибоя. Не заглушив машину, рязанец пошел в магазин. Вернувшись, он не увидел на месте иномарку.

Машину нашли в соседнем квартале. Она врезалась в столб. Управлявший ею человек скрылся.

Полицейские опросили прохожих и местных жителей. Очевидцы рассказали, как после ДТП водитель спешно покинул место аварии, а также сообщили приметы мужчины.

Личность угонщика установили. Им оказался 34-летний рязанец. Его задержали.

По данным полиции, мужчина живет в доме, рядом с которым припарковался потерпевший. Гуляя по окрестностям, пьяный рязанец заметил заведенный автомобиль. Увидев, что там нет пассажиров, он решил прокатиться на машине. Он врезался в столб, после чего скрылся с места.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.