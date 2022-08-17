В Рязани планируют заменить ограждение Нижнего городского парка
По информации администрации города, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация.
В Рязани планируют заменить ограждение Нижнего городского парка. Об этом РЗН. Инфо сообщили в мэрии.
По словам администрации города, они провели «инженерно-изыскательские мероприятия для формирования первичных документов», а теперь готовят проектно-сметную документацию.
«В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация капительного ремонта ограждения Нижнего городского парка», — говорится в сообщении.
Напомним, что год назад рязанка уже жаловалась на завалившееся ограждение Нижнего городского парка.