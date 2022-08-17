В Рязани начали разбирать недостроенный корпус больницы № 5
Вместе с новым корпусом придется уничтожить два помещения первого этажа.
В Рязани начали разбирать недостроенный корпус больницы № 5. Рабочие уничтожают кирпичную кладку и вывозят ее.
По словам сотрудников, после этого начнутся работы с бетонными несущими конструкциями.
Отметим, решение о сносе корпуса, возведенного в 1989—1992 годах, но так и не достроенного, приняли в правительстве региона в 2019 году. На услуги по разборке здания в 2021 году был проведен конкурс.
Вместе с новым корпусом придется уничтожить два помещения первого этажа. Основное здание больницы, построенное в 1957-м, разбирать не будут.