В Рязани мужчина ограбил инвалида

Инцидент произошел напротив школы № 40.

В Рязани 27-летний мужчина ограбил инвалида третьей группы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Молодцова, напротив школы № 40.

32-летний потерпевший шел домой. Из-за того, что он имел заметное нарушение координации движений, злоумышленник предположил, что мужчина не окажет ему сопротивления. На неосвещенном и безлюдном участке рязанец напал на инвалида: он повалил его на асфальт, несколько раз ударил ногами и руками по голове и туловищу, забрал барсетку и скрылся.

Так, злоумышленник украл мобильный телефон, банковскую карту, 1 000 рублей и личные документы.

Опираясь на некоторые детали, оперативники смогли установить, что к преступлению причастен 27-летний рязанец. Ранее он был судим за кражи.

Отмечается, что в последнее время нападавший не появлялся в своем жилье. Полицейские нашли его и задержали в наркопритоне. Мужчина признался в преступлении.

На рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Его взяли под стражу. Решается вопрос о его аресте.

Следствие выясняет обстоятельства происшествия.