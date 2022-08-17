В России предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

В Институте научно-общественной экспертизы подсчитали, что в 2022—2024 годах меры обеспечат прирост рождаемости в 1,6 млн детей.

В России предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка. Об этом пишет газета « Известия ».

Инициативу в профильную рабочую группу Госсовета направила Общественная палата. Авторы предложили увеличить выплату за рождение третьего и последующих детей до одного млн рублей. Также общественники предложили повысить до уровня прожиточного минимума ежемесячные пособия беременным женщинам от 30 лет будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.

В Институте научно-общественной экспертизы подсчитали, что в 2022—2024 годах меры обеспечат прирост рождаемости в 1,6 млн детей.

Траты государства на выплату многодетного семейного капитала не превысят 300 млрд рублей в год, рассказал гендиректор института Сергей Рыбальченко.