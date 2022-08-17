В Подмосковье четверо мужчин напали на врачей
По версии Telegram-каналов, это случилось из-за гибели родственника нападавших.
В Подмосковье четверо мужчин напали на врачей. Об этом сообщил
Инцидент произошел во вторник, 16 августа.
Четверо мужчин зашли в ординаторскую Балашихинской областной больницы. Там они начали избивать медиков.
Одного из нападавших задержали. Остальные смогли уйти. Они нанесли травмы двум ординаторам и хирургам. Медики написали заявление.
По данным Telegram-канала, нападение случилось из-за гибели родственника посетителей. Накануне его госпитализировали с язвой. Ему сделали операцию. Перед выпиской мужчине стало плохо. Его доставили в реанимацию, где он умер от сердечной недостаточности (диагноз подтвердило вскрытие). Однако, по версии родственников, в гибели члена семьи были виноваты именно врачи.