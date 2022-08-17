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В облдуме утвердили изменения, направленные на развитие экспортной деятельности

В облдуме утвердили изменения, направленные на развитие экспортной деятельности. В среду, 17 августа, прошло досрочное открытие осенней сессии областной думы.

Депутаты утвердили изменения в действующий закон Рязанской области «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области».

Проект закона внесли на рассмотрение врио губернатора региона Павлом Малковым. Отмеччается, что корректировки направлены на стимулирование экспортной деятельности в условиях внешнего санкционного давления.

«Для участников внешнеэкономической деятельности, впервые c января 2020 года осуществивших сделки в области внешней торговли и включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, на налоговые периоды 2023, 2024, 2025 годов устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения: в размере 1% при налогообложении «доходов» и 5% - «доходов, уменьшенных на величину расходов», — разъяснил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

В настоящее время на территории региона функционирует уже 14 таких организаций. В облдуме объяснили, что данные изменения в налоговом законодательстве — существенная мера поддержки начинающих экспортеров.