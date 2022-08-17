В Нижнем Новгороде завели дело на мать после обнаружения младенца в кустах
В Нижнем Новгороде после обнаружения младенца в кустах завели дело о покушении на убийство на мать новорожденного. Об этом
Младенца нашли в кустах на улице Агрономической Советского района.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного»).
Младенца доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медпомощь.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.