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В мэрии рассказали о мерах по защите от нападения бездомных собак на рязанцев

Мэрия рассказала, какие методы предпринимаются по защите населения от нападения бездомных собак. Ответ горадминистрация прислала редакции РЗН. инфо.

С начала 2022 года редакция РЗН. инфо написала уже о 13 случаях нападения бездомных собак на рязанцев. Наш корреспондент поинтересовался в горадминистрации, какая работа проводится на данный момент по защите населения от нападений.

Как отметили в мэрии, мероприятия по защите населения могут осуществляться только методами, предусмотренными федеральным законом об ответственном обращении с животными.

«Проводятся следующие мероприятия по обращению с животными без владельцев: отлов животных, их осмотр специалистом в области ветеринарии, проведение вакцинирования, стерилизации и маркирования. Животные, признанные специалистом в области ветеринарии агрессивными, помещаются в приют для постоянного содержания. Животные, не проявляющие агрессии, возвращаются на прежние места обитания», — говорится в сообщении.

Кроме того, в мэрии отметили, что для минимизации количества нападений на рязанцев нужно массово стерилизовать бездомных животных, а также изолировать в приютах агрессивных особей.

«В текущем году мероприятия по обращению с животными без владельцев осуществляются в соответствии с запланированным показателем по отлову. За истекший период 2022 года мероприятия были проведены в отношении 967 собак», — говорится в сообщении.