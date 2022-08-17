В Клепиковском районе внедорожник въехал в дерево
Nissan Qashqai не справился с управлением и выехал на «встречку». Чтобы уйти от лобового столкновения с «КамАЗом» внедорожник съехал на обочину и врезался в дерево.
В Клепиковском районе внедорожник въехал в дерево. Информацию разместили в
Авария произошла во вторник, 16 августа, на трассе «Рязань-Спас-Клепики».
Недалеко от поворота на Криушу Nissan Qashqai не справился с управлением и выехал на «встречку». Чтобы уйти от лобового столкновения с «КамАЗом» внедорожник съехал на обочину и врезался в дерево.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что в аварии никто не пострадал. Проводится проверка.