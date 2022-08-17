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В Клепиковском районе самолет МЧС Ил-76 отработал первый заход
Пожар сбили до низового уровня. В районе сохраняется сильный ветер.

В Клепиковском районе самолет МЧС Ил-76 отработал первый заход. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС,

«Ил-76 прибыл на место и отработал первый заход — произвел сброс воды на пожар», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пожарная техника развернута в районе поселков Голованово и Деулино. Пожар сбили до низового уровня. В районе сохраняется сильный ветер.

Напомним, в Клепиковском и Спасском районах из-за лесных пожаров введен режим Ч. С. Для помощи в тушении пожаров в Рязанскую область выехала пожарная техника и самолет МЧС Ил-76.