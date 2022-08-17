В Касимовском районе огласили приговор мужчине, хранившему наркотики

В Касимовском районе огласили приговор местному жителю, который незаконно приобрел и хранил наркотики. Об этом сообщил сайт райсуда.

Преступление произошло зимой 2022 года. Мужчина с помощью мессенджера Telegram договорился с лицом, неустановленным следствием, приобрести у него наркотики. После этого он пеерчислил деньги на счет продавца. После этого собеседник сообщил ему, где оставит наркотики.

Мужчина забрал запрещенные вещества в обусловленном месте и тем самым незаконно приобрел наркотики массой не менее 1,03 грамма.

После этого он стал незаконно хранить наркотики в кармане куртки.

Деятельность пресекли сотрудники полиции, которые нашли вещество в его куртке.

Приговор назначил касимовцу три года лишения свободы с испытательным сроком в два с половиной года.