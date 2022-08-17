В Дядькове из-за прорыва канализации обрушился грунт около дороги
По словам автора фото, канализацию на улице Центральной прорвало два дня назад.
В Дядькове из-за прорыва канализации обрушился грунт около дороги. Фото опубликовали в группе «
По словам автора фото, канализацию на улице Центральной прорвало два дня назад.
«Стоки утекают через ручей Гужовка в Дядьковский затон. И, скорее всего, в ближайшее время какой-нибудь грузовик провалится в подмытый асфальт со всеми вытекающими последствиями», — говорится в сообщении.
Фото
Ранее рязанцы сообщили о прорыве канализации в Горроще.