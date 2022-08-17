В ДТП в Скопинском районе пострадал мужчина
Авария случилась днем в среду, 17 августа.
В Скопинском районе в ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в среду, 17 августа, в 14:25, на 85 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».
По предварительной информации, 37-летний водитель «ГАЗ» врезался в стоявший автомобиль той же марки. Им управлял 38-летний мужчина.
В результате аварии пострадал водитель первого автомобиля. Он обратился за медицинской помощью.
Проводится проверка.