Три вертолета вылетели из Москвы ликвидации пожаров в Рязанской области
Санитарный вертолет ВК117С-2 привлекли для разведки места происшествия, пожарные Ка-32А и Ми-26Т направили для тушения природного пожара.
Для помощи ликвидации пожаров в Рязанской области вылетели три вертолета Московского авиацентра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
Санитарный вертолет ВК117С-2 привлекли для разведки места происшествия, пожарные Ка-32А и Ми-26Т направили для тушения природного пожара.
На оба вертолета установили специальные водосливные устройства, которые позволяют экипажам сбрасывать в очаг возгорания 5 и 15 тонн соответственно.
Вертолеты уже приступили к тушению пожара.
Напомним, из-за лесных пожаров в двух районах Рязанской области ввели режим ЧС.