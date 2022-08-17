Стала известна личность погибшего мопедиста в ДТП в Ряжском районе
Авария произошла во вторник, 16 августа, на 298 километре трассы Р-22 «Каспий».
Стала известна личность погибшего мопедиста в ДТП в Ряжском районе. Об этом сообщило
Им оказался 53-летний мужчина. Он ехал на мопеде из Михайлова.
Авария случилась во вторник, 16 августа, примерно в 20:40, на 298 километре трассы Р-22 «Каспий». Мопед Irbis столкнулся с машиной Land Cruiser (им управлял 41-летний липчнанин). В аварии погиб водитель Irbis.