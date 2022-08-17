Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
28°
Чтв, 18
27°
Птн, 19
26°
ЦБ USD 60.76 -0.66 18/08
ЦБ EUR 61.83 -0.53 18/08
Нал. USD 63.15 / 62.47 17/08 15:00
Нал. EUR 64.35 / 63.48 17/08 15:00
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
Вчера 09:01
980
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
1 408
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
37 676
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
13 274
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Стала известна личность погибшего мопедиста в ДТП в Ряжском районе
Авария произошла во вторник, 16 августа, на 298 километре трассы Р-22 «Каспий».

Стала известна личность погибшего мопедиста в ДТП в Ряжском районе. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Им оказался 53-летний мужчина. Он ехал на мопеде из Михайлова.

Авария случилась во вторник, 16 августа, примерно в 20:40, на 298 километре трассы Р-22 «Каспий». Мопед Irbis столкнулся с машиной Land Cruiser (им управлял 41-летний липчнанин). В аварии погиб водитель Irbis.