Создано казенное учреждение «Представительство Правительства Рязанской области». Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали во вторник, 16 августа.
Учреждение будет представлять интересы регионального правительства во взаимоотношениях с Администрацией президента, правительством России, Федеральным собранием, государственными корпорациями, коммерческими и некоммерческими организациями, находящимися за пределами Рязанской области.
Учредителем нового казенного учреждения станут представительство правительства Рязанской области в Москве и минимущество. В штат войдут не более 20 человек.
Зампред Юлия Швакова займется назначением руководителя, госрегистрацией и созданием устава учреждения.
Финансировать казенную организацию станут из областного бюджета.