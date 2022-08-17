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Создано казенное учреждение «Представительство Правительства Рязанской области»
Распоряжение опубликовано во вторник, 16 августа.

Создано казенное учреждение «Представительство Правительства Рязанской области». Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали во вторник, 16 августа.

Учреждение будет представлять интересы регионального правительства во взаимоотношениях с Администрацией президента, правительством России, Федеральным собранием, государственными корпорациями, коммерческими и некоммерческими организациями, находящимися за пределами Рязанской области.

Учредителем нового казенного учреждения станут представительство правительства Рязанской области в Москве и минимущество. В штат войдут не более 20 человек.

Зампред Юлия Швакова займется назначением руководителя, госрегистрацией и созданием устава учреждения.

Финансировать казенную организацию станут из областного бюджета.