СК опубликовал видео допроса семейной пары рязанцев, насмерть забившей собутыльника бетонным блоком
Злоумышленников заключили под стражу, уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц») направили в суд.
СК опубликовал видео допроса семейной пары, насмерть забившей собутыльника бетонным блоком. Видео разместили
В августе 2021 года трое рязанцев распивали алкоголь, когда между ними возник конфликт. Тогда 26-лентий мужчина с 39-летней супругой до смерти избили 56-летнего собутыльника ногами и молотком. Также рязанец дважды кинул в мужчину бетонный блок.
Злоумышленников заключили под стражу, уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц») направили в суд.