Рязанец получил 6,5 лет колонии за угрозу убийством и изнасилование

Уголовное дело возбудили по пункту б части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Рязанец полностью признал вину и раскаялся.

Рязанец получил 6,5 лет колонии за угрозу убийством и изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В начале 2020 года 51-летний мужчина подошел на остановке к девушке и предложил ей подработку по расклеиванию листовок. Рязанка согласилась и пошла к злоумышленнику в квартиру, якобы для встречи с племянницей.

В помещении мужчина стал приставать к девушке, она ему отказала, на что рязанец пригрозил ей убийством за отказ от близости.

Уголовное дело возбудили по пункту б части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Рязанец полностью признал вину и раскаялся.

Во вторник, 16 августа, суд вынес ему приговор — 6,5 лет колонии строгого режима.