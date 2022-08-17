Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
29°
Чтв, 18
29°
Птн, 19
24°
ЦБ USD 61.42 0.05 17/08
ЦБ EUR 62.36 -0.15 17/08
Нал. USD 63.05 / 62.47 17/08 11:40
Нал. EUR 64.1 / 63.48 17/08 11:40
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
Вчера 09:01
897
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 2022 16:43
1 330
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
37 391
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
13 201
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанца повторно оштрафовали за заросший сорняками участок
Мужчина не оплатил в срок штраф в 35 тысяч рублей, из-за чего суд назначил ему еще один штраф в 70 тысяч рублей.

Рязанца повторно оштрафовали за заросший сорняками участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В августе 2021 года специалисты ведомства провели проверку и нашли нарушения в содержании сельхозучастка, который принадлежит рязанцу.

Территория площадью более восьми гектаров находится в Шиловском районе Рязанской области. Она заросла сорняками, кустарниками и деревьями.

Владельца участка признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ему штраф в 35 тысяч рублей.

Мужчина не оплатила штраф в указанные сроки и против него возбудили еще одно административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Суд назначил рязанцу штраф в размере 70 тысяч рублей.