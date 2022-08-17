Росгвардия задержала подозреваемого в наркопреступлении рязанца

В Шилове сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ.
Наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в рабочем посёлке Шилово, обратил внимание на подозрительного гражданина. Заметив сотрудников вневедомственной охраны, мужчина стал вести себя суетливо и попытался скрыться. Росгвардейцы остановили гражданина для установления личности.
В ходе досмотра у мужчины был обнаружен замотанный в изоленту свёрток с порошкообразным веществом белого цвета. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, местного жителя 1984 года рождения, и передали его полиции.
Позднее экспертиза установила, что содержимое свертка является синтетическим наркотическим средством массой 0,21 грамма.