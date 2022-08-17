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Прокуратура проконтролирует ликвидацию лесных пожаров в Рязанской области
Прокуроры оценят своевременность принятых спецслужбами мер по недопущению возникновения пожаров в лесах и полноте действий по их ликвидации.

Прокуратура Рязанской области проконтролирует ликвидацию лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в надзорном органе.

Межрегиональная прокуратура контролирует ликвидацию пожаров, а также организует проверку исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности, защите прав граждан и окружающей среды.

Прокуроры оценят своевременность принятых спецслужбами мер по недопущению возникновения пожаров в лесах и полноте действий по их ликвидации.

По итогам рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.