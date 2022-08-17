Несколько десятков рязанских улиц 18 августа останутся без холодной воды

Отключения затронут детские сады, больницы и школы.

Несколько десятков рязанских улиц в четверг, 18 августа, останутся без холодной воды. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица 1-я Безбожная, дома №№ 10, 12, 6, 8;

улица 2-я Безбожная дома №№ 1, 2, 3, 5—7, 6, 9;

Коммунистический переулок, дома №№ 10, 3, 6, 8, 9;

Комсомольский переулок, дома №№ 1, 10, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 9;

Первомайский проспект, дома №№ 68/2 (МБУК МКЦ г. Рязани), 70/1, 72, 74 корпус 1, 76, 78/93, 70 корпус 1 (ТРЦ Виктория плаза);

Транспортный переулок дома №№ 12, 4;

Малое шоссе, дом № 18 (РЖД -Медицина).

Техническую воду будут подвозить с 12:00 к дому № 68/2 по Первомайскому проспекту.

Также из-за ликвидации аварии на водопроводе на улице Большая с 21:00 до 7:00 19 августа без ресурса останутся:

1-ый Совхозный проезд, дома №№ 2/4—14, 7/7—15;

улица 8-е Марта, дома №№ 1—23, 2—34;

улица Быстрецкая, дома №№ 10—26, 15—25;

улица Гражданская, дома №№ 1—27, 2а—22;

улица Грибоедова, дома №№ 3—59, 18—50а;

улица Есенина, дома №№ 2а—112, 9—27;

улица Затинная, дома №№ 3—27а, 4—96;

улица Кальная, дома №№ 7—117, 18—50;

Касимовское шоссе, дома №№ 9—29 корпус 1, 29 корпус 2, 1/34—56 корпус 1, 63—67, 8—32;

улица Попова, дома №№ 6/1—22/51, 19/43;

улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2—9;

улица Совхозная, дома №№ 3—25, 6—20;

улица Электрозаводская, дома №№ 1—87, 2—56;

улица Лермонтова, дома №№ 2—22, 5/1, 9а, 13;

улица Лесопарковая, дома №№ 8—50, 19—65;

улица Новая, дома №№ 10—110, 15/2—69/12, 108/13—110;

улица Окская, дома №№ 2—14, 3—13, 13 корпус 1;

проезд Грибоедова, дома №№ 4—18, 3—15;

проезд Речников, дома №№ 1, 1а, 1б, 1 В, 5/9, 17;

улица Рыбацкая, дома №№ 1—23, 2—40, 42к1;

Солотчинское шоссе, дома №№ 2, 4, 4 корпус 1;

площадь Театральная, 1, 3, 5;

улица Урицкого, дома №№ 2а—72, 17—69;

улица Фирсова, дома №№ 2—24, 23а;

улица Фурманова, дома №№ 1—15, 2/4, 54б—68;

улица Тимуровцев, дома №№ 1—12/1;

улица Советской Армии, дома №№ 2—28/7 (четная сторона), 3—19/9 (нечетная сторона);

улица Тимакова, дома №№ 2—30 (четная сторона), 1—15/23 (нечетная сторона);

улица Новоселов, дома №№ 1/7—37 корпус 2 (нечетная сторона), 4—40 корпус 3 (четная сторона), 32а (городская детская поликлиника № 7), 33а (городской родильный дом № 1);

улица Зубковой, дома №№ 2к2, 4 корпус 1, 6 корпус 1;

улица Полевая (частный сектор);

улица Большая, дома №№ 90—106 корпус 3, частный сектор;

улица Старое Село (частный сектор);

улица Боголюбова (частный сектор);

улица Макаренко (частный сектор);

улица Белинского (частный сектор);

улица Есенина, дома №№ 37/2—71 (с корпусами и буквами);

улица Маяковского, дома №№ 1—11, 2/6—10;

улица Колхозная, дома №№ 1/3—16 (с корпусами и буквами);

проезд Машиностроителей, дома №№ 1/8—11/9, 2/6—14/7 (с корпусами и буквами);

улица Горького, дома №№ 10—22, 1—11 (с корпусами и буквами);

улица Верхняя (частный сектор);

площадь Театральная дома №№ 4, 7а (Драм театр);

улица Циолковского, дома №№ 2/6—18/6, 1—13 (с корпусами и буквами);

улица Урицкого, дома №№ 3—11/61, 2 В (с корпусами и буквами);

улица Электрозаводская дом № 87;

улица Радиозаводская, дома №№ 8, 35;

3-й, 4-й, 5-й, 6-й проезды Новой (частный сектор, все дома включительно);

Бульварный 2-й проезд, дома №№ 1, 3, 5 (Дядьковская средняя школа), 8, 6, 4, 2;

улица Зеленая дома №№ 25, 21, 23, 17, 19;

Бульвар Оптимистов проезд, дом № 12;

поселок Карцево (частный сектор, все дома включительно);

детские сады №№ 2, 4, 26, 36, 41, 60, 66, 91, 96, 112, 117, 119, 121, 125,130,131, 150, 138, 147, 142, 140;

школы №№ 9, 31,50, 59, 72, 63, 67, 62, 68.

Подачу воды снизят по улицам. Полевая, Яхонтова, Маяковского, Фрунзе, Горького, Ленина (в том числе детский сад № 59), Садовая, Щедрина, проезд Щедрина, Подгорная, Введенская, Вознесенская, Свободы, Скоморошинская, Торговый городок, доме № 39 (детский сад № 1) по улице Радищева.

В «Водоканале» отметили, что по возможности работы по восстановлению водоснабжения выполнят досрочно.