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На заседании Рязанской облдумы обсудили изменения в региональном бюджете
Из-за этого осенняя сессия областного парламента была открыта досрочно.

Рязанская облдума досрочно открыла осеннюю сессию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заседание прошло в среду, 17 августа. Главным вопросом стало внесение изменений в областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В начале заседания глава регионального парламента Аркадий Фомин поблагодарил коллег, прервавших запланированные отпуска и работу в округах.

«Врио губернатора Павлом Викторовичем Малковым и депутатом Государственной Думы от Рязанской области Андреем Михайловичем Макаровым была проведена большая работа, чтобы регион получил дополнительное финансирование из федерального бюджета, позволяющее приобрести новый пассажирский транспорт и коммунальную технику. Понимая важность данного вопроса для всех рязанцев, мною принято решение о досрочном созыве осенней сессии, не дожидаясь планового открытия в сентябре», — отметил председатель облдумы.

Перед депутатами также выступила глава регионального минфина Марина Наумова. Она рассказала, что изменения в бюджете связаны с поступлением 500 миллионов рублей в качестве финансовой помощи. При этом отмечается, что регион сам может определить направление расходования денег.

«В представленном проекте закона предусмотрено внесение изменения в Приложение 5 к Закону Рязанской области „Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“. Данным приложением утвержден перечень предоставляемых муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета, куда предлагается добавить субсидию на приобретение транспортных средств городского наземного электрического транспорта», — отметила министр.

Депутаты единогласно поддержали инициативу врио губернатора Павла Малкова.