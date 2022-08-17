На заседании Рязанской облдумы обсудили изменения в региональном бюджете

Рязанская облдума досрочно открыла осеннюю сессию. Об этом сообщили в
Заседание прошло в среду, 17 августа. Главным вопросом стало внесение изменений в областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
В начале заседания глава регионального парламента Аркадий Фомин поблагодарил коллег, прервавших запланированные отпуска и работу в округах.
«Врио губернатора Павлом Викторовичем Малковым и депутатом Государственной Думы от Рязанской области Андреем Михайловичем Макаровым была проведена большая работа, чтобы регион получил дополнительное финансирование из федерального бюджета, позволяющее приобрести новый пассажирский транспорт и коммунальную технику. Понимая важность данного вопроса для всех рязанцев, мною принято решение о досрочном созыве осенней сессии, не дожидаясь планового открытия в сентябре», — отметил председатель облдумы.
Перед депутатами также выступила глава регионального минфина Марина Наумова. Она рассказала, что изменения в бюджете связаны с поступлением 500 миллионов рублей в качестве финансовой помощи. При этом отмечается, что регион сам может определить направление расходования денег.
«В представленном проекте закона предусмотрено внесение изменения в Приложение 5 к Закону Рязанской области „Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“. Данным приложением утвержден перечень предоставляемых муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета, куда предлагается добавить субсидию на приобретение транспортных средств городского наземного электрического транспорта», — отметила министр.
Депутаты единогласно поддержали инициативу врио губернатора Павла Малкова.