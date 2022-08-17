Мэрия ищет наследников части дома на площади Мичурина в Рязани
Если претенденты на часть дома не найдутся, то имущество станет муниципальным.
Мэрия ищет наследников части дома на площади Мичурина в Рязани. Соответствующее сообщение опубликовали в среду, 17 августа.
7/432 доли на дом № 102 на улице Введенской имела Егорова Мария Григорьевна, которая умерла в 1986 году. Если претенденты на часть дома не найдутся, то имущество станет муниципальным.
Наследников и рязанцев, знающих о них, попросили в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 1. Телефон: 27-35-76.