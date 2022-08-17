Малков объяснил назначение нового заместителя Сорокиной

Об этом врио губернатора рассказал в ходе пресс-конференции в среду, 17 августа.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объяснил назначение нового заместителя Сорокиной. В среду, 17 августа, на пресс-конференции он ответил, что знает о «конспирологических версиях» назначениях Михаила Ромодина. Однако для назначения есть простые, по мнению Малкова, обоснования.

«Что касается назначения Михаила Ромодина, то я могу сказать, что мне понравилось, как благоустраивают Милославку», — сказал Малков.

Также он ответил, что нынешнее благоустройство Рязани его не устраивает. Он заметил, что если Ромодин не будет справляться со своими обязанностями, держать на должности его не будут.

Напомним, бывшего главу Милославского района назначили заместителем главы администрации Рязани 25 июля.