Иммунолог рассказал об особенности повторного COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что каждое последующее заражение коронавирусом может вызвать более тяжелое заболевание, чем предыдущее. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Крючков объяснил, что линии омикрон-штамма коронавируса менее патогенны и реже вызывают летальный исход, чем, к примеру, «дельта». По словам специалиста, при повторном заражении болезнь может протекать тяжелее.

Иммунолог сообщил, что последнее крупное исследование показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание протекает у одного человека более тяжело. Крючков объяснил, что это связано с последствиями воздействия коронавируса на организм.

По его словам, легкое течение при первом или втором заражении не означает, что все будет далее «гладко». Он рекомендовал сделать прививку и использовать маски.