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Четырехлетней рязанке с ДЦП необходимы деньги на лечение
Девочке требуется 600 тысяч рублей на операцию и реабилитацию.

Четырехлетней рязанке Дарье Глебовой необходимы деньги на лечение. Об этом сообщили волонтеры благотворительного фонда «Легенда Жизни».

Девочке требуется 600 тысяч рублей.

Даша появилась на свет недоношенной на сроке 26 недель — ее вес составлял 990 граммов. Десять дней ребенок провел в реанимации и еще два месяца в отделении недоношенных — у нее было серьезное кровоизлияние в мозг.

В девять месяцев невролог отметил сильную спастику мышц и предположил ДЦП.

«Даша развивалась, как обычный ребенок, только поползла уже после года. Вставать у опоры начала ближе к двум годам. Зато в два года уже начала активно разговаривать и пользоваться планшетом, чтобы посмотреть мультики. Но ходить так и не получалось. Постоянные реабилитации у себя в центре и в Москве не давали желаемых результатов. Дома поддерживающая терапия, постоянно вертикализатор, сон в ортезах, гимнастика. На вопрос, когда же Даша сможет пойти сама, врачи не дают ответа», — сообщили волонтеры.

Чтобы снять спастичность мышц девочке делают уколы «Диспортом», но когда действие терапии заканчивается, мышцы приходят в исходное положение.

Даше требуется операция селективная дорсальная ризотомия (СДР), которую проведут в Пензе.

Реквизиты и документы можно изучить в группе фонда по ссылке.