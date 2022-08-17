Более 50 тысяч учащихся получили к 1 сентября школьные комплекты от «Единой России»

В этом году активисты партии «Единая Россия» передают школьные наборы учащимся не только в России, но и на Донбассе и освобожденных территориях. Об этом сообщил сайт « ЕР ».

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

«Акция „Собери ребенка в школу“ стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении „Единой России“ школьные принадлежности передадут в том числе детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей», — отметила она.

В партии рассказали, что в акции участвуют депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приёмных партии, ее региональных и местных отделениях, волонтерских центрах. Всего таких пунктов приема в регионах открыто более четырех тысяч.

Отмечается, что в этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передает детям в ПВР, на Донбасс и освобожденные территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты».

От тульского отделения «Единой России» доставили комплекты для школьников Мариуполя доставили, от ульяновского отделения — для детей Лутугинского района ЛНР. Помощь от ставропольского отделения «Единой России» поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР. В машинах с гуманитарном грузом — комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.

«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах „Единой России“ в Харьковской области в рамках акции „Собери ребенка в школу“ работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более четырех тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат Госдумы Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

Напомним, старт акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» в этом году был дан 27 июня в Краснодоне в ЛНР.

«В Рязанской области старт акции „Собери ребенка в школу“ дал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель регионального парламента Аркадий Фомин. В акции приняли участие активисты регионального отделения партии, члены фракции „Единой России“ в Рязанской областной и городской Думе, „Молодая Гвардия“, сторонники партии, крупные предприятия региона, общественные организации, неравнодушные жители. Партнерами регионального отделения партии „Единая Россия“ в проведении акции этом году стали производственно-торговый холдинг „Рельеф-Центр“, сеть магазинов „Канцлер“ и „Книжный Барс“. Уже собрано несколько сотен наборов основных школьных принадлежностей, продукции для творчества и уроков труда. Они будет переданы учащимся Донбасса и освобожденных территорий Украины к предстоящему учебному году в рамках гуманитарной помощи, которая будет отправлена в ближайшее время», — прокомментировал руководитель регионального исполкома партии, заместитель секретаря рязанского отделения «Единой России» Сергей Васильев.